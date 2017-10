La representación de la obra 'El Test' reúne a 900 personas en Roquetas

Un matrimonio de clase media con problemas económicos se ve, de repente, ante una de esas decisiones que pueden cambiar sus vidas. Toni, uno de sus mejores amigos, les plantea el test de personalidad que ha elaborado Berta, su actual compañera y una psicóloga de éxito.

El test incluía solo una pregunta: "¿Qué prefiere: cien mil euros ahora mismo o un millón de aquí a diez años?" Esa sencilla pregunta, en la que el matrimonio tendrá que elegir entre el ya y el futuro, acaba convirtiéndose en la herramienta con la que las personalidades de los cuatro protagonistas van, poco a poco, saliendo a la luz.

El público pasó una hora divertida con el trasfondo de la obra y con los actores

Los secretos más profundos de las cuatro personas que estuvieron sobre el escenario del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar el pasado sábado con la obra Eltest son desvelados y se ven obligados incluso a poner precio a sus principios. Hasta que toman una decisión que les cambiará la vida.

Un final sorprendente, donde nadie del público puede pensar en este desenlace. Cuatro personajes muy distintos, con formas de pensar muy diferentes que a lo largo de hora y media van mostrando su auténtica forma de ser.

La comedia "El test" es la primera obra de teatro escrita por el guionista Jordi Vallejo. Fue estrenada el 24 de febrero de 2016 en la Sala Muntaner de Barcelona. La versión en castellano dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer y con un reparto formado por Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza llegó el sábado a Roquetas.

Antes de la representación teatral se estrenaron en el Teatro Auditorio de Roquetas los preludios musicales que se llevaran a cabo cada vez que haya una obra de teatro durante este trimestre en la propia cafetería del Teatro Auditorio.

El estreno corrió a cargo de la joven Sara Marcos, que estuvo acompañada por Pablo Mazuecos al piano y Bori Albero al contrabajo. Marcos con una voz prodigiosa cantó temas estándar de jazz como Till there was you, Willow weep for me, Old devil moon y I wish you Love. Fue una actuación magistral que gustó mucho al público que llenó la cafetería del Teatro Auditorio.

Fue una noche muy completa donde el publico pudo primero disfrutar de la música y luego pasar un rato divertido con cuatro grandes actores en la obra 'El test'. Todo un éxito de la música y el teatro.