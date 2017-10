La sección internacional del Festival reúne 22 cortometrajes

La séptima edición de Almería Western Film Festival (AWFF) duplica la Sección Oficial de Cortometrajes Internacional con 22 obras procedentes de once países. Esta muestra pone de manifiesto la revitalización del género a través de obras europeas y americanas de ficción, acción real, documental y animación. Las proyecciones se han organizado en tres pases que se llevan a cabo durante los días 12, 13 y 14 de octubre en el Teatro de Tabernas.

El director del Festival, Juan Francisco Viruega destaca que tanto en largometrajes como en cortometrajes se ha registrado un incremento del número de inscripciones en más de un 60 por ciento. "Es muy significativo la procedencia de las obras y el número con el que contamos este año. Esto atestigua la relevancia y el posicionamiento de AWFF a nivel internacional, y el excelente estado de salud, así como la multiculturalidad de la que goza el western en la actualidad y que lo equipara a otros géneros como el musical, el cine fantástico o el terror", dice Viruega.

Los cortometrajes que participan en la sección oficial son A la hora marcada, de J. Luis Rivera; Arroz con leche de Roly Ruiz; Braquage sérénade, de Guillaume De Ginastel; Bullet time, de Frodo Kuipers; Caligo, de Vicent Ercolani; Death bringer, de Alexis Pinot; Downunder, de Fernando González; Exemption, de Michel Goossens; Fear the unknown men, de Luke Shelley; Gold, de Guilhem Connac; Irene, de Anton Rizén; Kill me If I fall sleep, de Martin Kuba; La beauté du geste, de Colin Van Der Streten.

También participan los cortos Maelstrøm, de Carlos Gómez-Trigo; Mining the mother lode, de H. Paul Moon; Né pour mourir, de La Tapis Rouge Family; Nine mile creek, de Ian Bagley; On serait des indiens, de Olivier Arnold; Por conta da casa de Flávio Costa; Sons of bitches de Arnaud Baur; Swimming in the desert, de Álvaro Ron; Une fois dans l'Ouest, de Sophie Kamurasi.