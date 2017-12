Una semana en torno a la danza y el baile con grandes figuras

Acabó con un enorme éxito la XXXVI edición de la Semana de la Danza que organiza el Conservatorio de Danza Kina Jiménez de Almería con la colaboración de la AMPA Santa Catalina. Durante cinco días por las instalaciones del Conservatorio han ofrecido su sabiduría grandes figuras de la danza y el baile como Eduardo Leal, Antonio Márquez, Virginia Larrasquitu, Esperanza Carmona y Raúl Heras.

Tanto alumnos como profesores han tenido la oportunidad de compartir con estas grandes figuras su sabiduría y sobre todo su forma de trabajar. En este sentido, el almeriense Eduardo Leal, que ha impartido el curso de baile flamenco sostenía en la clausura de la Semana que "ha sido muy intensa, pero muy productiva".

"Estoy supercontento porque ha habido una gran implicación tanto del profesorado como de las alumnas. El trato no ha podido ser mejor, lo que pasa que siempre faltan horas para hacer un montaje", sostiene Leal. El artista almeriense se mostró encantado de estar en su tierra. "Yo soy de Pescadería y estoy encantado de que me llamen de mi tierra. Formo parte del Ballet Flamenco de Andalucía y he podido venir al Conservatorio porque me han dado un permiso".

En lo que se refiere a Enseñanzas Profesionales, el curso de Danza Clásica y repertorio ha corrido a cargo de Virginia Larrasquitu. "Es la tercera vez que vengo a esta Semana de la Danza y si me siguen llamando vendré encantada, porque aquí nos tratan muy bien", apuntaba.

Larrasquitu se mostraba encantada y feliz tras la Semana de la Danza. "He intentado generar una energía y una motivación a los alumnos durante esta Semana. Mi valoración personal es que tanto profesores como alumnos están muy receptivos y la llegada siempre de una persona ajena al Conservatorio los motiva muchísimo".

Larrasquitu lamentaba que el Conservatorio de Danza no tenga todavía unas instalaciones propias, lo cual de alguna manera condiciona la enseñanza. "El trabajar en salas tan pequeñas, al final al alumno le crea unas carencias de movimiento. La sensación que tiene que tener un bailarín de bailar en grande, al hacerlo en un sitio tan pequeño y limitado eso es una carencia. Luego hay cosas de trabajo básico que son mejorables".

El curso de Danza Española y baile flamenco ha sido impartido por a Antonio Márquez, uno de los grandes del flamenco en España. "La Semana ha sido intensa, pero se ha pasado todo muy rápido", confesaba el artista. "He visto una gran motivación, y también un gran progreso en el alumnado".

"He querido darles una visión a estos jóvenes bailarines para cuando el día de mañana se integren en grandes compañías tanto privadas como estatales. Es importante saber como se tienen que colocar", dice Márquez que sostiene que "el sistema actual habría que retocarlo para que se fomente y apoye la danza y no poner obstáculos tanto para profesores como alumnos".