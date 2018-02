La solidaridad y el amor se funden en el volumen 'PoeAmario'

Hay un dicho que asevera que "el amor todo lo puede". Quizás sea la definición perfecta de la obra PoeAmario, un libro de Javier Gilabert, que va más allá de una serie de poesías brillantemente hilvanadas, pues la recaudación, que ya supera los 3.700 euros, está destinada al proyecto del Fondo Solidario Avemariano para paliar las necesidades básicas de los escolares.

El libro fue presentado el viernes en el Museo de Arte Doña Pakyta, de la mano del concejal de Cultura, Carlos Sánchez, los periodistas Miguel Ángel Blanco Martín y Miguel Ángel Blanco González y el propio autor. Carlos Sánchez afirmó que "las poesías de Javier Gilabert beben de las generaciones del 98 y del 27, pero tienen estrecha vinculación con la música, pues también se inspira en José Ignacio Lapido, que ha mostrado su apoyo al poemario igual que Eskorzo, Vinila Von Bismark, Svuco, La Guardia o personajes de la vida pública como Anne Igartiburu, Mago Migue o Jorge, ganador de Master Chef".

Gilabert subrayó que "el libro reúne poemas que no son de amor al uso"

Javier Gilabert explicó que "hace cuatro años hicimos una ONG en la Fundación Ave María, en uno de cuyos colegios soy maestro, y le ofrecí estos poemas para ayudarles. Yo pagué la primera edición, editada por Círculo Rojo, y le he cedido todos los beneficios". Respecto al contenido, el maestro, músico y escritor asegura que "los poemas básicamente hablan del amor, pero no son poemas de amor al uso. Hablo desde el desamor hasta una exaltación final del amor. Son composiciones que he escrito a lo largo de los últimos 20 años".

Miguel Ángel Blanco Martín reflexionó sobre el hecho de escribir poesía, "un acto heroico hoy en día, donde se cuenta una realidad que sólo se puede descubrir de la poesía". Y puso sobre la mesa la obra del poeta José Ángel Valente, a cuya figura el Ayuntamiento de Almería dedica una Casa Museo.