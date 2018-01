"La suerte siempre está ahí, pero creo más en el trabajo y la perseverancia"

El próximo sábado, 20 de enero llega a Roquetas de Mar la artista Pastora Soler para presentar los temas de su nuevo disco La Calma. Después de tres años retirada de los escenarios, la cantante sevillana regresa a lo grande. Está ilusionada con reencontrarse con sus fans almerienses.

-Regresa de nuevo a los escenarios después de un tiempo alejada con un nuevo disco. ¿Qué sensaciones tiene ante esta gira que le trae a Roquetas de Mar.?

Roquetas es una parada obligada para todos los que estamos de gira. El público es muy entregado"

-Estoy viviendo momentos muy mágicos sobre el escenario, han sido tres los conciertos hechos hasta el momento y la conexión con el público es increíble. Lo estoy disfrutando mucho que es de lo que se trata.

-Los fieles seguidores y fans se han mostrado felices con la vuelta de Pastora Soler. Parecía que todo había acabado, pero ahora están pletóricos. ¿Cómo ha sido esa etapa sin sentir el calor del público?

-Ha sido una etapa difícil al principio por el hecho de tener que tomar una decisión tan drástica pero después ha sido un etapa muy positiva para ordenar muchas cosas y tomar perspectiva de todo.

-Todos se alegran de su regreso. Hablando del disco, La Calma, el título parece el más apropiado para esta nueva etapa.

-Sí. La Calma es el estado perfecto para cualquier persona en su vida, no es fácil encontrarla y en esa etapa pude disfrutar por primera vez en mi vida de esa Calma y al formar parte de nuevo de este mundillo de estrés mi lema es siempre La Calma.

-Musicalmente, Pastora, que hay en este nuevo trabajo que lo distingue con respecto a otros discos anteriores.

-Musicalmente es una continuidad de todo lo anterior, aunque al final cada disco es distinto al anterior por la madurez, por los temas que quieres transmitir, pero musicalmente sigo en mi estilo.

-¿Cómo catalogaría La calma que tan buenas críticas está teniendo?

-Es un disco muy vital, muy enérgico, muy positivo y sobre todo con 11 historias que dicen y cuentan muchas cosas de los sentimientos y de la vida.

-Imagino que mantiene vivas las ganas y la ilusión por cantar. Este descanso le ha dado fuerzas para seguir por mucho tiempo haciendo feliz a los que le siguen y le quieren.

-Por supuesto, este tiempo me ha hecho valorar aún más cuanto de importante es cantar para mí, transmitir al público y disfrutar de la música. Y sobre todo ha sido emocionante sentir el cariño del público en todos estos años y como me han recibido ahora.

-En algún momento pensó que definitivamente había concluido su carrera como cantante.

-Sí, mi decisión en un primer momento era definitiva, era eso lo que más me ayudaba y me liberaba no ponerme una meta ni una fecha para volver.

-Es una artista que comenzó siendo una niña a subirse al escenario, con lo cual lleva muchos años viviendo y disfrutando de la música. Se considera a lo largo de su trayectoria, una persona con suerte.

-La suerte siempre está ahí, pero creo más en el trabajo, en la perseverancia, el tesón y aunque indudablemte hay golpes de suerte estos llegan por el trabajo bien hecho.

-¿Ha echado de menos el aplauso del público, Pastora?

-Me he sentido tan arropada y querida que no he echado de menos a mi gente, a mi público y he sabido vivir sin ese gusanillo del escenario y de esta profesión y también he sido muy feliz.

-Vuelve a Roquetas de Mar, un lugar andaluz donde tiene muchos fans. ¿Qué van a poder disfrutar sus seguidores en el concierto del día 20.

-Roquetas es una parada obligada para todos los que estamos de gira. El público almeriense es un público entregado y cariñoso.

-Imagino que aparte de los temas nuevos, habrá otros de su discografía que no faltarán en ese concierto.

-Claro que sí. Están todos de La Calma, pero muchos temas de todo mi carrera que no pueden faltar en esta gira.

-¿Qué le pide al futuro, Pastora?

-Le pido seguir disfrutando de esta gran pasión que es la música, pero así disfrutando siempre y pudiendo compaginarlo con mi vida personal que es lo más importante.