La obra gráfica de esta artista estará en la Galería Arte 21 hasta el 13 de Julio. La creadora presenta una muestra de sus últimos trabajos en grabado de gran formato. Es una artista muy polifacética, aunque destaca como pintora y grabadora. Licenciada en Bellas Artes en Cuenca, en 1994, fue becada por la AECI (Agencia española de Cooperación Internacional), en Brasil, y doctorada en La Habana. Además ha sido investigadora en Artes Plásticas y docente. Vive desde 1998 en Madrid, donde abrió su taller de grabado, técnica a la que aporta innovaciones tan importantes como el uso de materiales no tóxicos, a pesar de que su trabajo es completamente manual y tradicional.

-Parece que la influencia de Cuba dejó como un poso en tu obra, que se refleja en colores y temas.

Todos los grabados, aunque parezcan espontáneos llevan un proceso de composición muy complejo"En escultura no soy demasiado figurativa, como soy en pintura o grabado, que me baso en el dibujo"

-Posiblemente, no fui tan consciente de la influencia de entonces en su momento, pero siempre me atrajo lo latino. Los temas de mi obra, de mi grabado, son la parte bonita y amable de la vida, representados en los abrazos, parejas, besos, que nos transporten a momentos felices, algunos son más intensos, pero en otros quiero transmitir calma, con los fondos, la vegetación que crece.

-El colorido está dominado por el verde y el rojo, complementarios y de unión difícil, muy potente.

-Sí. Mi trabajo es muy colorista, eso contribuye a la felicidad, al crecimiento, esos colores que dices, todos los tonos de rojos y naranjas, vivos, burdeos, y los verdes aguas, turquesas, que me encantan pero que son difíciles de compaginar, a pesar de ser complementarios, pero en mi obra esa amalgama de colores, suaviza más que endurece.

-¿Por qué la imagen del cartel?

-Es uno de los últimos grabados, con formato vertical, que me gusta mucho, se titula Acapulco y a mí me recordaba un sitio con calor, Acapulco, Almería, tropical, con los cactus que aparecen a los pies de la pareja. No es una obra realizada expresamente para Almería, pero me pareció la más apropiada, quería que fuera de las piezas más recientes, con las que más me identifico.

-Me da la sensación de que conoces nuestra tierra.

-Sí, ya había expuesto aquí en una Sala que cerró, y me gusta mucho el Cabo de Gata, de hecho nos quedamos unos día ahí, para disfrutar, porque me encanta vuestra tierra.

-Hablamos de grabado pero de gran formato.

-Hay obras que superan el metro y medio. En esta técnica, que se trabaja en planchas de metal, que más tarde han de pasar por el tórculo con las diferentes capas de tintas, lo que hace muy complicado el proceso, lo que suelo hacer es dividir el grabado en varios trozos, lo que le da a la imagen final mucha riqueza, porque las distintas pasadas, mordidas del ácido y las tintas van dando fuerza a la obra. Es una técnica manual, como se ha hecho siempre, como lo hizo Goya, solo cambia el diseño de las imágenes, que muy personal.

-La obra Jazz, son tiras que encajan después, es un proceso de composición muy complejo, ¿Cómo se trabaja eso?

-Todos los grabados, aunque parezcan espontáneos llevan un proceso de composición muy complejo, de líneas, de color, en este caso las planchas deben de encajar en dibujo unas con otras, y además el tema del color que cambia en cada plancha y con las diferentes pasadas por el tórculo.

-También eres escultora, y pintora, pero ¿en que faceta estás más cómoda?

-Estoy cómoda cambiando. Toco muchas disciplinas. Lo que me resulta más enriquecedor es cambiar, ir por diferentes caminos, ir buscando como representar tu universo con diferentes medios. En escultura no soy demasiado figurativa, como soy en pintura o grabado, que me baso en el dibujo, no tanto como en el color. También hago cerámica. Pero mi base principal es el grabado.

-¿Obra que te guste más de tu exposición?

-Ninguna en concreto, me ha interesado el proceso de algunas de ellas porque han quedado texturas y colores que me han sorprendido, me han transmitido cosas que no esperaba al principio, al imaginarlas.

La muestra en galería Arte 21 es una representación fiel de la obra de esta artista, reconocida a nivel internacional y nacional, y que expone con regularidad fuera y dentro de nuestras fronteras. Obra amable, llena de vida y fuerza, que nos transporta a momentos felices, como dice su creadora, llena de amantes pasionales o tiernos, de sirenas relajadas, de verdes frescos y naturales, nacidos en el paraíso, con rojos vivos y fuertes.

Un mundo sin prisas y eterno que, perfectamente encaja en nuestra tierra y nuestros paisajes almerienses.