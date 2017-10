El vuelo alto y valiente de la mariposa

La vida no ha sido fácil para la marroquí Fátima Saoud, una joven de 32 años que lleva viviendo en Almería desde hace varios años y que ahora acaba de publicar el libro Yo soy Mariposa donde narra las vicisitudes y momentos difíciles que le ha tocado vivir desde que era una niña hasta pasar por una invalidez que casi la deja en silla de ruedas. Hoy es una mujer libre, cargada de ilusiones y con ganas de vivir.

"Soy una chica de origen musulmán, donde la mujer no tiene ni voz ni voto y aunque vine a vivir a España con 15 años, me seguían teniendo encerrada en casa, me querían obligar a casarme con la persona que creían que era la correcta para mí, me pegaban, ridiculizaban y humillaban desde muy pequeña" narra Fátima Saoud.

"Cuando era niña no quería cumplir años y no quería crecer. Cuando llegaban los cumpleaños, que no podíamos festejar, me sentía mal. Me resigné a la vida que yo tenía hasta los catorce años ya que vivía con mi madre. Como mi madre me pegaba me refugiaba en el colegio, y allí también los chicos me pegaban y sufría maltrato. Siempre pensé que era lo que me había tocado", confiesa una Fátima que hoy día es una mujer nueva.

"Cuando llegué a Almería mi padre me encerró en casa durante siete meses. No tenía ni espejo en la casa para poder verme. En ese momento descuidé mucho mi alimentación, ya que me refugié en ellos y cuando me pude ver, no me reconocía yo misma. Mi madre me pegaba todos los días y cuando me vine a España, mi padre me encerró. Había miedo a que me convirtiera en otra mujer". Esta historia dura de Fátima la ha contado en su libro que está siendo un éxito en ventas desde que salió al mercado.

El libro tiene capítulos que resultan muy desgarradores, pero que ahora Fátima se ha atrevido a contar en un libro, que bien podría ser en el futuro el guión para una película. "Cuando quise ser yo misma me quedé inválida unos meses, después gracias a Dios volví a andar, pero más decidida que nunca me propuse ser yo misma, y ayudar a otras personas, que aunque seas europeos viven y fingen una vida que no va con ellos, con tal de encajar con sus familiares, parejas, amigos, jefes, etc".

Fátima Saoud es una chica muy risueña. Tiene las ideas muy claras, aunque aparentemente se muestre feliz, los sentimientos y las sensaciones van por dentro. No obstante, ella es una mujer luchadora y aparte valiente. "Muchas personas con este libro van a conocer todo lo que he vivido. Hubo momentos que fingí mucho, era todo apariencia, pero realmente yo vivía en un infierno". Saoud a pesar del maltrato que ha vivido, siempre quiso ayudar a su familia. "Cuando estaba en Londres trabajaba de quiromasajista y entrenadora. Mi familia incluso antes de ir a Londres ya rechazaba mi dinero, porque considera que era un dinero sucio".

Fátima está marcada por la historia de una tía suya que se quedó embarazada de su novio y pasó varios meses en la cárcel. "En Marruecos quedarse embarazada sin estar casada en un delito. Curiosamente yo también tuve un hijo con mi pareja sin estar casada, pero los engañé con un permiso que me dieron en Londres para abrir un local, yo les dije que era el certificado de mi casamiento. Se enfadaron mucho".

Ahora Fátima Saoud es una persona distinta. Es una mujer que se alimenta bien porque es nutricionista y además es una gran deportista. Se siente una mujer querida por sus amigos y próximamente aparecerán otros dos nuevos libros. El próximo libro será Mi príncipe azul Soy yo y el tercer libro recogerá su experiencia como nutricionista que se titula Nutriemoción. Cura tu sobrepeso emocional.