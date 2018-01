¿Antes que el AVE?

No por estar más que manido el tema deja de ser de actualidad. Siguen pasando los años y parece estar más cerca la llegada del AVE a Almería que la construcción de la Ciudad Deportiva de la Unión Deportiva Almería. E internet para estos casos descubre las vergüenzas más fácilmente, con una hemeroteca al alcance de cualquiera. "Si ascendemos a Primera División, la Ciudad Deportiva del Almería será una realidad", aseguró Alfonso García junior en noviembre de 2012. Siete meses después el cuadro unionista ascendió a la máxima categoría tras el 3-0 al Girona. Han pasado cinco años y ni la primera piedra está. En septiembre de 2013 (la noticia aún está en la red) el portal web oficial aseguraba que la instalación sería "una realidad en el segundo semestre de 2014". 2018 y ni la primera piedra está. Cuando se hacen afirmaciones de este tipo, todos los flecos tienen que estar cerrados para no pegar el patinazo. Lejos queda ese majestuoso proyecto pionero en Europa que se iba a situar en el Juan Rojas. No hace falta eso para no hacer el ridículo. Bastan con unos campos de fútbol 11 y 7, unos vestuarios, una pequeña residencia y poco más. Porque da vergüenza ver cómo los equipos de las categorías bases del único club de la provincia de Almería que milita en la Liga de Fútbol Profesional tienen que ir mendigando por la Ciudad Deportiva de Los Ángeles y la de Viator, desplazándose incluso hasta Las Marinas el Almería B (temporadón de los de Fran Fernández). El encargado de redes sociales del FC Añover es más serio que esta situación, impropia de una entidad profesional. ¿No hay dinero o es que no se gestiona bien? Porque los sueldos hay que trabajárselos, no recibirlos como un regalo: nadie ha dimitido aún por la confección de la delantera, por ejemplo.