Acotar el mercado

Tras muchas idas y venidas, al final pasó lo que tenía que pasar, Diego Costa ha regresado al Atlético de Madrid. Es lo normal. Cuando un jugador quiere salir, acaba saliendo, antes o después. Lo que no tiene sentido, salvo por aráñame un par de millones más por aquí, es que el club vendedor se obceque y paralice la salida de un jugador que no está a gusto, cuando al final sabe que lo va a tener que soltar. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que quedarte con alguien declarado abiertamente en rebeldía, lo único que te va a generar es un problema en el vestuario.

Pero bueno, en este caso concreto, ninguna de las partes tenía prisa, puesto que el jugador hispano-brasileño no iba a poder ser inscrito de todas formas hasta enero por la sanción que tiene el Atlético. Así que ahora el Chelsea tiene un problema menos (y un sueldo astronómico menos), porque Costa se entrenará en Madrid hasta que pueda volver a jugar después de Navidad.

Todo esto es posible gracias a ese mercado de invierno que podría tener los días contados, ya que los grandes clubes europeos quieren cargárselo, antes de que el PSG se lo cargue del todo. Así que puede que este próximo enero sea el último en el que se hagan nuevas inscripciones a mitad de temporada, desde que se instaurara este mercado en 2003. Me parece bien, porque el periodo de fichajes debería estar acotado de una forma más coherente. La Premier ha dado el primer paso para atajar este problema. Entre los clubes ingleses las operaciones se realizarán antes de que empiece la competición. Aunque eso no implica todavía que las plantillas queden cerradas, puesto que aún podrán traspasar jugadores a clubes de otras ligas. Así que el entuerto solo quedará resuelto cuando todos los países se pongan de acuerdo y configuren un mercado único que no permita que los equipos se queden cojos una vez empezada la liga.