Allá por el mes de abril de este 2017, al que le resta poco más de un mes para llegar a su fin, Alfonso García decía ante los medios de comunicación que "el día que hable de la Ciudad Deportiva será para dar una rueda de prensa y presentarla. Esa es la asignatura pendiente y depende de muchas circunstancias. Lo tenemos todo planificado, pero falta tener el presupuesto y no quiero hacerlo a la tremenda, sino que quiero poner la primera piedra, que en seis meses esté acabada y que tengamos algo importante y bonito". Pues bien, a día de hoy, a punto de expirar el plazo que le concedió el Ayuntamiento de Almería para construirla, ese ambicioso proyecto va camino de quedar finalmente en agua de borrajas. Que no se haya llevado a cabo quizás no haya sido culpa del empresario de Águilas, pero por el momento Alfonso sigue siendo, por lo menos de cara a la galería, el máximo mandatario de una entidad que los rumores ponen ya en manos extranjeras, unas manos que , según ciertas habladurías, habrían fomentado la contratación de Lucas Alcaraz como nuevo técnico del primer equipo por dos temporadas con opción a una tercera. A saber. En este club puede pasar cualquier cosa y darse cualquier situación. Es cierto que las miradas y los esfuerzos, me gustaría pensar, han debido centrarse en los últimos tres años en tratar de que la UD Almería no pierda el privilegio de ser equipo de LFP y eso dejó el tema de la Ciudad Deportiva no solamente aparcado, directamente quedó olvidado en un cajón. Creo que el club nunca ha sido los suficientemente consciente de lo importante que es tener un sitio en el que se de cobijo a todos sus equipos, en el que los técnicos de cada uno de ellos puedan tener un contacto más directo y realizar mejores seguimientos a los futbolistas. Por no hablar de la facilidad que supone para los padres de los críos el saber que no van a tener que estar dando vueltas por la provincia cuatro o cinco veces a la semana para llevar a sus hijos a entrenar a Las Marinas, a Viator o a Los Pinos de El Alquián, como le está pasando al filial rojiblanco desde hace dos semanas, al no estar disponible en campo de la Vega de Acá.