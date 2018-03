No a todos nos gusta el profesionalismo. Me encanta el fútbol, pero no el que se juega en la Liga de Fútbol Profesional. Creo que los valores que existían antes, cuando había entradas mucho más duras, a veces rozando el dramatismo, se perdieron en el momento en el que se convirtió a los futbolistas en seres de una galaxia diferente al resto de mortales. Decir que Messi o Cristiano no me parecen los mejores futbolistas de la historia (aunque sí lo son de la actualidad), no es ninguna barbaridad. El otro día vi en youtube un resumen del Almería 2-5 Barcelona que disputó Quini en el Franco Navarro y me gustaría ver al argentino y al portugués jugando sobre esos césped, con esas botas, con balones que parecían medicinales de lo que pesaban y, por supuesto, con una preparación física distinta y una dieta prácticamente inexistente. Ahí destacaban jugadores que no necesitaban Balones de Oro o las redes sociales para ganarse la admiración de los aficionados. Buen ejemplo es Quini, tristemente fallecido estos días. Hasta el vídeo del que he hecho referencia antes, no lo había visto jugar. Tan sólo me he cruzado con él dos veces: una en el Mediterráneo y otra en El Molinón cuando era delegado del Sporting. Aunque no crucé palabra con él, sí que vi el cariño que toda la gente le tenía, puesto que todo eran palmadas en la espalda y multitud de demandas para hacerse fotos, algo a lo que atendía sin poner ningún impedimento. Sí, más o menos como Messi o Cristiano. No hay quien no alabe su carácter, quien no diga de él que tenía un corazón infinito. España le apreciaba y ha llorado estos días su despedida, una persona que se hizo querer, aunque le marcara goles a tu equipo. Vamos, lo mismo que Piqué. En fin, otro grande de este país que se marcha con una historia espeluznante a sus espaldas, con un secuestro y dos cáncer superados. Como gritaba El Molinón: "Ahora Quini, ahora".