Alejarse del abismo

Corem UD Almería sigue sin ganar y lo preocupante es que no hay síntomas de que el enfermo vaya a mejorar. Leyendo la entrevista publicada el pasado jueves en Diario de Almería a Lucas Alcaraz, la sensación que me deja es que nada es seguro en el conjunto rojiblanco. Obviamente el tema a tratar debe ser a final de temporada pero la organización, planificación y futuro no parecen muy halagüeños. El Almería se ha salvado en las últimas temporadas en el esprint final, y a pocos kilómetros que quedan para llegar a meta no da la sensación de que el equipo llegue en las mejores condiciones.

Más difícil aún es intentar cambiar la dinámica negativa del equipo de Alcaraz en La Romareda con un Zaragoza lanzado hacía asentarse en los puestos de play-off de ascenso, sumando ocho victorias en las diez últimas jornadas. Y no solo es efectivo, además está dando sensaciones de equipo que va creciendo. Juega bien, gana y tiene futbolistas determinantes que se encuentran en la actualidad en su mejor momento. El técnico Natxo González ha poblado el centro del campo de mediocentros e intenta llevar el peso del partido a través del balón. No hay lugar para renunciar al balón y por ello apuesta por un 1-4-3-1-2. La portería está defendida por Cristian Álvarez, el argentino responde a la perfección a los cánones de la vieja escuela argentina. Impecable en el uno contra uno y trasmitiendo seguridad. Mikel González en defensa es el futbolista con más jerarquía. El centro del campo lo componen futbolistas de calidad como Zapater, Javi Ros, Guti o Aleix Febas, unido a otros de más brega como Eguaras. Zapater y Febas destacan por su calidad por encima del resto, un sucesión de pases, una jugada individual o una buena asistencia que se pueden sacar de la chistera en cualquier momento del partido. Mucho centrocampista para crear, ordenarse con balón y defender, si la situación lo requiere con dos líneas de cuatro muy juntas. Como Borja Iglesias es el goleador del equipo con dieciséis dianas, la otra plaza en ataque está repartida entre Giorgi Papunashvili o Jorge Pombo, aunque el más determinante es el exdelantero del Celta. Borja Iglesias saca provecho de cualquier balón que ronde el área visitante, dominante varias facetas que le convierten en un gran delantero. Toquero se reserva más como alternativa para balones aéreos o para desatascar partidos donde el Zaragoza se pone con el marcador en contra.