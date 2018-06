Alfonso se marcó un CR7 en Lugo

La ceremonia de la confusión que se ha vivido estos días con la posible venta de la UD Almería nació el sábado día 2 en Lugo, alimentada por el propio Alfonso García Gabarrón, que en lugar de festejar la salvación recién certificada, se descolgó en la radio oficial del club anunciando que estaba más que dispuesto a traspasar la propiedad. Al parecer, fruto de un calentón al ser increpado por la afición cuando fue a celebrarlo en el graderío junto a ellos.

No fueron los 300 desplazados a tierras gallegas, pero tuvo la certeza de que la masa social rojiblanca ya no es, como antaño, 'sí, bwana' para todas sus decisiones, como si fuera obligatoria la obediencia debida. Los cuatro últimos años de puro sufrimiento han hecho mella y desgaste en el máximo mandatario, que en el Anxo Carro se marcaba un CR7 con todas las de la ley abriendo con sus palabras la caja de Pandora y favoreciendo el carroñeo de los buitres al acecho.

El presidente ha negociado, negocia y negociará la venta de la entidad, por mucho que lo niegue tres veces como Pedro. Tras 16 años al frente del club empieza a asumir, por mucho que le cueste desprenderse de su juguete, que llega el momento de dar el relevo. Para tranquilidad de los socios, no está dispuesto a dejarlo en manos de cualquiera y es de agradecer, no tanto porque quieran comprar para especular, sino porque ya lleva más de un timo a sus espaldas y no se fía.

Espera a alguien "serio" y quizá con la LFP como intermediaria para mayor garantía de seguridad. Lo que resulta inevitable es pensar en la comida de Águilas junto a su directiva como la 'última cena', con todos los consejeros alrededor de una mesa para oír su voluntad final. Los herederos se resisten a perder el caramelo fabricado por su padre, pero más pronto que tarde la operación se llevará a cabo y lo mejor para la UDA es no vivir en la incertidumbre constante.