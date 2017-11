Alfonso no quiere aprender

Londres, 16 de noviembre de 2017. Estimado Navarro, llevamos mucho tiempo diciendo que Alfonso no aprende la lección. He llegado a la conclusión de que no es que Alfonso no la aprenda, sino que no la quiere aprender y esta situación insostenible del club, de disparate en disparate, le va bien. O le conviene. La temporada pasada creímos que con la resurrección del equipo, tras las llegadas de Lozano y Ramis, el presidente cambiaría. Pero no lo hizo, poniendo en riesgo el futuro de la entidad. A Lozano se le arrinconó en Gijón, mientras que al entrenador se le dejó solo e indefenso, con un equipo que se fue despegando de él con el paso de las semanas. El resultado, el Almería de nuevo en descenso, un buen entrenador quemado y destituido, y vuelta a empezar. Lozano ha vuelto a Almería esta semana. Tiene pinta de que el presidente confía más en él que en Corona para encontrar al nuevo salvador. No entiendo por qué ahora sí tira del asturiano, y no en verano, cuando formaba un tándem exitoso con Ramis…