Parecía que esta vez sí que sí nos íbamos al hoyo. No dependíamos de nosotros, teníamos que esperar a ver qué sucedía en otros estadios y, por suerte, el Numancia hizo los deberes por un Almería que realmente tuvo cerca la catástrofe. En realidad, solo el golaverage le ha salvado esta vez. Y ya van tres temporadas seguidas donde nos vemos en las mismas penurias y la misma agonía. La suerte ha estado de nuestro lado todo este rato, pero no siempre va a sonar la flauta, y menos con un presidente que sigue sin darse por aludido, ni quiere aprender la lección. Por eso no conviene despistarse: ¡Alfonso, vete ya! El tiempo de Alfonso, como él mismo reconoció al término del encuentro de Lugo, se ha acabado. Alfonso se tiene que ir porque ni él tiene ganas de seguir ni está dispuesto a cambiar una dinámica de club que con él volverá más pronto que tarde a Segunda B. No podemos caer en la complacencia tras sellar la permanencia, una salvación vergonzosa de principio a fin. El Almería, como entidad, perdió su dignidad y el respeto hace tiempo, puesto que su dueño fue el primero que lo hizo. Alfonso está por estar, y así nos va. El club necesita una revolución en todos sus estamentos. La venta es la vía más rápida, pero entre tanto hay decisiones que no pueden esperar. En un club serio, la dirección deportiva de la entidad habría dimitido nada más acabar el partido. Una dirección deportiva, recordemos, que le comió la tostada a Raúl Lozano y pasó de Charles, como punta de lanza de su gran proyecto, a Juan Muñoz y Soleri. Una dirección deportiva que prescindió alegremente de Borja Fernández, clave en la permanencia de la temporada pasada, para abrir hueco a Verza, cuyo retorno nunca se tendría que haber dado. Una dirección deportiva que, si se escuda en que el presidente no les dejaba hacer más, tendría que dimitir con más motivo, porque estar chupando del bote, por la jeta, tampoco es amor a los colores. PD: La afición lleva muchas temporadas muy por encima del club. Los 300 que se pegaron la paliza para ir a Lugo son un claro ejemplo.