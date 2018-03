Almería, con Gabriel

Todos estamos con el corazón en un puño desde que nos enteramos de la desaparación del pequeño nijareño. La serie 'Mar de Plástico', con otros protagonistas y otro argumento, por desgracia parece que se ha convertido en un triste y desesperante realidad. ¿Qué se le puede pasar a alguien por la cabeza para hacerle esto a un joven de ocho años? Incluso ni fijándonos en la edad, ¿qué desalmado puede fastidiarle la vida a un inocente? Es imposible empatizar o ponerse en el lugar de una persona sin sentimientos, de alguien que sólo satisface su ego haciendo daño a los demás.

No hay que aventurar, no hay que hacer conjeturas, no hay nada más que dejar a los profesionales que hagan su trabajo y pedirle a Dios que Gabriel vuelva a sonreír con sus seres queridos. Pista a pista, los investigadores seguro que van a hallar al pequeño y van a ser capaces de dar caza a sus secuestradores. Gracias también, por supuesto, a toda la sociedad almeriense que se ha volcado con la familia y ha acudido en masa para hacer batidas por los lugares cercanos y han prestado todo su apoyo a Policía y Guardia Civil. A Almería le cuesta salir a la calle a reivindicarse, pero en este caso ha demostrado ser una ciudadanía solidaria y concienciada.

Por supuesto, los que formamos el mundo del deporte también queremos poner el grano de arena que sea necesario, para ver si ablandamos el corazón de pedernal de quien no entiende que atacando a un joven e indefenso niño, lo está haciendo a todos nosotros. La Unión Deportiva Almería, que en temas solidarios siempre está a la vanguardia, ya ha dicho públicamente que van a mandar su mensaje de apoyo a la familia de Gabriel. No me cabe ninguna duda de que Unicaja, que también destaca por su trabajo social, hará lo mismo. Y URA, y el basket, y muchos deportistas anónimos que ya han hecho todo lo que estaba en su mano. Como Francisco y su cuerpo técnico.