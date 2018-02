¡Que sois el Almería, hijos!

Recordando el Madrid de Florentino y los galácticos, con Zidane y otras estrellas traídas a golpe de talonario, como Figo o Ronaldo, más gente de la casa en órbita pero que después salió con más pena que gloria: Raúl, Casillas o el propio Pavón no fueron valorados como merecían y tuvieron un final anticipado y triste. Pues la UDA, ni Zidanes ni Pavones: veo Estupiñanes y Callejones. Sin menospreciar a Pervis, me parece el ejemplo de jugador que llega a Almería en los últimos años y no está a la altura: ahí sigue Juan Muñoz y cada temporada van desfilando jugadores que no carburan por distintos motivos: desde el último de 2017, Nauzet, pasando por Isidoro, Chuli, Herrera y otros que cortan la progresión de los que ilusionan. Amén de la magia de Pozo y las paradas de René, ¿qué queda? Los herederos, los chavales. Esos que, a las órdenes del que merecería que a la tercera fuera la vencida, asoman la cabeza a categorías superiores. Gaspar, aunque con ficha del filial como el mismo Pervis, es uno: lo de la ficha con el B es una mezquindad. Las bajas del primer equipo han hecho asomarse a muchos más pero destaco dos: Corredera, que llegó al B con vitola de líder, y, sobre todo, Callejón, que sin Mandi hasta final de temporada ni Verza un par de semanas más, sumado a la racanería de no buscar más refuerzos, debe convencer a Lucas, de que es mejor que Sulayman -imaginen al granadino, cogiendo del pecho al de Pujaire, emulando a Aragonés arengando a Reyes-. Profetas en Almería, con cuentagotas. Ortiz dejó un vacío hasta que surgió Puertas -que volvió a Granada por la de atrás- y hace un par de campañas Joaquín tomó el relevo. Que Callejón y los que puedan venir no sean flor de un día. Eso es lo que motiva al aficionado. Lo demás, tal como se llevan haciendo las cosas, son ganas de perder tiempo, dinero, nervios… Volviendo al Madrid y sin ser yo madridista sino todo lo contrario, recurro a esa última charla de Floro para apelar a nuestros Joaquines y Callejones: ¡que sois el Almería, hijos!