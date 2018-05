Ambiente festivo... y hostil

Almería, 17 de mayo de 2018. Estimado Piñeiro, la verdad que los Córdoba-Almería a final de temporada llevan camino de convertirse en todo un clásico. Si hace dos años salía manteado del Nuevo Arcángel Fernando Soriano (convendría no olvidar que el trabajo de rescatar a un plantel moribundo lo había hecho Gorosito) en el recordado pacto de no agresión que servía a ambos, curiosamente con José Luis Oltra en el banquillo califal, ahora cambian las tornas y los necesitados son los cordobeses, si bien los almerienses no están en condiciones de devolver favores. Y para echarle más picante a la salsa Fidel regresa al que fue su campo tras no jugar el curso pasado al ver la roja en la jornada anterior. Dice el onubense que espera un ambiente bonito, además de festivo porque son los festejos de la ciudad, pero a nadie se le escapa que también será hostil. Si ganan recortan con el Almería y, lo más importante, provocan que los rojiblancos no se relajen ante el Alcorcón.