Así estoy. Pero lo malo es que tengo que escribir mi greguería de este domingo, y no tengo ganas de escribir de nada: ni del 155, que dicho sea de paso ni lo he leído, ni de los problemas del agua incluida la desaladora conservada en barro desde hace no se cuantos años, ni siquiera del agua de Tabernas que hasta el Tato sabe que se está gastando, o invirtiendo, o usando en cultivos autorizados pero no previstos, ni de si pasó o no pasó nada con ese agua, ni de los grandes, magníficos y ampulosos coches que a las horas de entrar y salir de los colegios ocupan sus inmediaciones, que digo yo que si a los niños la Junta les da plaza en el colegio entre otros factores por la proximidad de su domicilio al mismo, a qué le llaman proximidad, que cada vez hay más coches, me parece a mí. Ni siquiera tengo ganas de hablar de lo que echo en falta mis ratos de pesca en el camino del faro con Pepe el Cariñoso y mi hijo pequeño. Total, que en realidad estoy "apollardao" que dicen en Graná.