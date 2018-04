Aplaude, Paolo

Desde el martes pasado, cientos y cientos de personas se han convertido en improvisados documentalistas con el afán de hacer un barrido a lo largo y ancho de todo el archivo audiovisual futbolístico en busca de una chilena que supere a la de Ronaldo. Señores, no se esfuercen más. ¿Es la de Cristiano mejor o peor que las miles de chilenas que se han marcado a lo largo de la historia? Pues eso ya es cuestión de gustos. Pero durante esta semana he visto bastantes, y, siendo honestos, no todas las chilenas son tan bellas y difíciles de realizar como la que se marcó el portugués ante la Juventus. De hecho, a más de un culé debería darle vergüenza haber intentado comparar alguna birria de Messi que hay por ahí, que sí, que es una chilena, pero no hay color. La de Ronaldo es un golazo y punto. Y seas del Barça, del Madrid o de la Unión Deportiva Almería no queda otra que levantarse y aplaudir.

Aplaudir como hizo el público del Juventus Stadium cuando vio en directo aquel chicharro, que, aunque acercaba un poquito más a los turineses a la eliminación de la Champions, cuando alguien al que le gusta el fútbol ve algo semejante, se olvida de colores y de tonterías varias y aplaude.

Sí, Ronaldo llevaba buscando un gol así mucho tiempo. Y tras dar muchas veces con el lomo en el césped, aguantando las risas de sus detractores, al fin lo ha conseguido. Y de qué manera. Vamos, que con la forma de ser del portugués, no sé cómo no se aplaudió él mismo. Además, no pudo tener mejor escenario que un partido en Europa, que, vale, no le dio una final como la volea de Zidane, pero seguro que quedará para la historia de esta competición como uno de los mejores que se han marcado.

Porque fue un gol que consiguió que el público rival aplaudiera a Cristiano Ronaldo, y eso sí que es algo histórico.