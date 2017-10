Aprendiendo a crecer

La Unión Deportiva Almería sacó un punto de su visita a León que en los dos últimos años no hubiese ganado. Así de simple. El equipo de Ramis está aprendiendo a competir, como si de un equipo juvenil se tratase. La Cultural, un equipo de los que siempre te lo pasas bien viéndoles jugar, amedrentó a los almerienses en el primer tercio de partido. Y mientras el conjunto de Rubén de la Barrera atacaba sin cesar, Mandi, Verza y Tino Costa se afanaban a cerrar espacios sin ser capaces de darle continuidad a las jugadas una vez recuperado el balón. Es ahí donde radica el cambio de este Almería. Cuando se dio cuenta que iba a ser dominado, que se le presentaba un partido complicado y feo, tiró de sacrificio para defender y entender que llevase algo de León pasaba por estar firmes en la retaguardia y no encajar gol. No es el tipo de juego del que enamorarse pero es lo que demandaba el partido. Y lo que a la postre daría resultado. Los equipos capaces de competir en Segunda División son los que más rentabilidad sacan a la clasificación.

Esta es la forma de crecer. De volver a ser un equipo sólido en la categoría. De nada vale hacer un gran partido con balón, tener ocasiones y ganar con solvencia si cuando vienen mal dadas no eres capaz de juntarte y remar para conseguir puntos. Al igual que la semana pasada Pozo nos maravilló y enseñó parte de su potencial, ante la Cultural fue Fidel el futbolista que más desequilibro y trasmitió sensación de peligro. El día que ambos estén entonados se antoja difícil que la Unión Deportiva Almería no gane los partidos. A priori da la sensación de que no serán muchos los equipos que arañen puntos del Reino de León, lo que si se evidenció es que el camino que marcó el conjunto de Ramis es el más adecuado para hacerlo. En esa dualidad en la que se encuentra ahora mismo los almerienses y que les hace buscar su identidad en diferentes registros la mejor noticia es que a la vez consigue estar en una posición de privilegio. Rayo Vallecano y Valladolid obligaran a poner en practica lo aprendido.