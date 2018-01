Posiblemente diría Miguel Ángel Corona que con lo que hay es con lo que puede reforzarse el Almería. La situación económica es la que es y el Almería solo podía ir al mercado buscando "gangas" a precio de saldo o jugadores cedidos, como han sido los que ha incorporado Alfonso García. Pero no deja de ser una apuesta arriesgada, como lo fue en su día la de Javi Álamo o las de Nauzet y Tino Costa. Digo "arriesgada" porque ninguno de los tres van a llegar este mercado de invierno tienen ritmo de competición. Al menos dos de ellos conocen nuestra Liga y eso puede jugar a su favor, pero no dejan de ser jugadores que no contaban para sus equipos y que han jugado más bien poco. Lass, dos partidos, y Sulayman solo una convocatoria en 23 jornadas. Ojalá la apuesta se salga bien a Corona, y desde esta columna le aplaudiremos por su acierto, porque acertar en estos momentos será acertar en las necesidades del equipo, en tapar los agujeros que quedaron tras el cierre del mercado veraniego. Todos sabíamos que no iba a ser fácil, y en más de una ocasión lo comentó Corona, cuando dijo que "el mercado de diciembre no va a ser el motivo que mejore la plantilla". El Almería, desgraciadamente, quizá no pueda aspirar a otro perfil de jugador , pero no porque no quiera, sino porque no puede, debido a ese freno de mano económico que tiene atrapado al club esta temporada. Confiemos en el acierto de los jugadores que ha traído el Almería, que a buen seguro tratarán de aprovechar la ventana que le ofrece el equipo de Lucas para jugar en la LFP y demostrarse a sí mismos que pueden ser útiles y que pueden ayudar. El equipo ha confiado en ellos y ahora tienen que agradecerle la apuesta devolviéndosela con buenas actuaciones y demostrando compromiso, que es lo que seguramente Corona le haya pedido a cada uno, compromiso con el escudo, con la camiseta y con la ciudad.