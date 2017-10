Un día cualquiera llegan y te dicen "Papá, hoy Jorge no ha venido al cole" y ya te puedes echar a temblar. No ya por la suerte que haya corrido el pobre Jorge, que seguramente en un día, dos a lo sumo, estará completamente repuesto. Temes por ti, porque seguramente lo que ha tenido Jorge vas a pillarlo tú multiplicado por diez en un plazo máximo de una semana. Y es entonces cuando comienza la era del Aquarius. Puede que no seas el primero, pero mientras te llega el turno, porque llegará, ves cómo todos los que te rodean, tus seres queridos, van cayendo uno a uno sin que nadie pueda ponerle remedio. Da igual lo mucho que te laves las manos, que te preocupes en no compartir toalla o dejes la temeridad de beber a morro de la botella de agua. Es inevitable, cualquier mañana puede ser la definitiva, aquella en la que acabarás sentado en el cuarto de baño dándolo todo.