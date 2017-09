Asignatura pendiente fuera

Almería, 28 de septiembre de 2016. Estimado Piñeiro, el curso pasado fue un annus horribilis en lo que respecta a los partidos a domicilio, roto en Lugo con la llegada de Fran Fernández, mientras que Ramis lo logró en su segunda salida, precisamente a Tarragona, como este año, tras caer ante el Levante, líder indiscutible entonces. Me consta que los jugadores está bastante picados con el partido que se dejaron remontar en El Sadar y van a poner toda la carne en el asador para salir airosos del Reino de León, no en vano el liderato estará en juego. En la séptima jornada no es más que un brindis al sol, pero no deja de resultar una motivación más que importante. Más allá de sistemas o estructuras, como le gusta llamarlo a Ramis, lo cierto es que al equipo se le ve margen de crecimiento, alo que el año pasado a estas alturas era una auténtica utopía. Respecto a jugar con trivote o doble pivote, lo mejor es saber manejar ambos conceptos.