Londres, 12 de octubre de 2017. Estimado Navarro, hoy, día de la Hispanidad, no estaría de más que la UD Almería conquistara Vallecas y se trajera de vuelta tres puntos muy necesarios para hacer borrón y cuenta nueva tras el bochorno ante el Huesca. Pero no se trata solo de ganar, Ramis tiene que devolver al equipo esa seguridad de la que carece en las últimas fechas y, sobre todo, tiene que devolverle el estilo, con un Almería orgulloso sobre el terreno de juego. En definitiva, necesitamos recuperar la unidad y el objetivo común. O al menos recordarlo, ya que parece que hay gente que ya se ha olvidado de lo importante que es ir todos a una. Esta noche no espero otra cosa que no sea quitar el tricipote. A partir de ahí, el entrenador que disponga lo que estime conveniente. Pero el sistema de 3 mediocentros es una aberración y nos lleva por el camino de la amargura. Necesitamos cambios, tanto de sistema como de jugadores, y mejor hacerlos cuanto antes y no esperar a que la bola de nieve se haga cada vez más grande…