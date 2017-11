Puede ser que en la décimo segunda jornada de liga, ya se diga que está todo decidido? Pues parece ser que sí, a tenor de los titulares de muchos rotativos deportivos. Este sábado el Wanda Metropolitano era el escenario donde se mataba o se moría para seguir la estela, no la estelada, del Fútbol Club Barcelona que un rato antes había conseguido una victoria obrera, de esas de pico y pala en un reducto difícil como el de Butarque. Era un buen momento para no descolgarse, para seguir creyendo que es posible achicar aguas, para que ambas delanteras se reivindiquen y salgan de lo que los viejos relatores denominaron 'sequía goleadora'. Pero no pasó. No llovieron goles en el derbi madrileño y los Griezmann, Ronaldo y Benzema comienzan a estar cuestionados por su propia afición, entre otras cosas porque el empate hacía al Barça, ganador de un partido en el que no jugó. Es cierto que queda mucha liga, y con el permiso del Valencia, todo puede suceder. Las estadísticas dicen lo contrario, pero Zidane se empeña en subrayar que se puede, que hay que trabajar para que la cosa cambie y corregir los errores. Lo mismo le escuchamos decir después de caer en Girona y en Londres. Lo mismo que seguiremos escuchando con toda seguridad. Claro que hay que esperar, porque esto es largo y el tiempo otorga y quita razones. Pero después de doce partidos, el enfermo no da síntomas de mejoría. El Madrid no es el mismo que vapuleó al Barcelona en la final de la Supercopa de España. Aquellos jóvenes, las nuevas incorporaciones, casi no son tenidos en cuenta; excepto Asencio, que ni siquiera ha conseguido tener más que unos minutos en la alineación titular. Ronaldo extraña a Pepe, James y Morata y tiene razón. A Sergio Ramos las palabras del portugués le parecieron ventajistas, y también tiene razón. El Atlético tampoco se parece al equipo de Simeone. 10 puntos, son 4 partidos. Parecen muchos.