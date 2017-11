Es una pena que no se confíe más en la gente de casa. No lo digo yo, que también y creo que es un sentir general, sino que en este caso lo dijo el viernes en la rueda de prensa Fran Fernández, tras volver a dirigir al primer equipo de la UDA. Fue flor de un día, esta vez ni dos ocasiones como la temporada pasada, cuando enmendó lo que Soriano no pudo y logró la primera victoria fuera de la campaña. Entonces dejó paso a Ramis y ahora hace lo propio con Lucas, para volver al filial, a Tercera. El 3-0 al Zaragoza ahí queda, fue lo que había. Quizá no haya una tercera vez para Fran. Esa oportunidad en el futuro que espera tener, como él mismo añadió ante los medios, puede ser aquí o fuera. Los jugadores que decían haberle fallado a Ramis, quizá también motivados ulteriormente con la presencia en el estadio de Alcaraz, parecían otros. Ese vestuario dividido a principio de semana del que también habló el entrenador almeriense era una piña el viernes. O lo parecía. La banda derecha, con Motta de lateral y Fran Rodríguez más adelantado, fue uno de sus grandes aciertos, no sólo por el gol del granadino. Owona y Morcillo pasaron desapercibidos, pese a acabar ambos con tarjeta, cómo no. En el caso del valenciano acarrea suspensión y veremos si Lucas en Barcelona pone en su lugar a Joaquín o lo prefiere de pivote y por tanto sería Trujillo la pareja del camerunés. ¿Es lo que hay? Alfonso manda, de momento, y tendrá sus motivos para no haber esperado esta vez antes de atar al nuevo entrenador. Yo, por si acaso y por experiencias anteriores, no espero muchos más partidos esta temporada como este último. Puede que no volvamos a ver 3 goles en el estadio, para bien o para mal, locales o visitantes o entre ambos, hasta dentro de mucho tiempo. Ojalá al menos los resultados manden y den la razón al señor García y quiénes estén detrás de todo. A él y los que vengan una última cosa les digo: aquí en Almería mucha gente está con el equipo, disfruta y sufre según toque pero siempre a muerte. Tómenla en serio, que es lo que hay.