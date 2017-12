Cinco lobitos tiene la loba. Cinco Balones de Oro de Cristiano Ronaldo que el Real Madrid celebró con cinco goles contra un Sevilla desnortado; una goleada que hizo recordar a la quinta del Buitre. En un rato, le entraron todos los goles que se le negaban al equipo de Zidane. Para ello contó con la inestimable colaboración del equipo del barrio de Nervión que dejó grabado un vídeo para que en las escuelas de formación, le enseñen a los chavales todo lo que no hay que hacer. Ya todos sabemos que si estás empeñado en hacer regalos y enfrente tienes a jugadores de la talla de los del Real Madrid, la cosa puede ir de goleada. Justo eso fue lo que pasó. Sin quitar mérito a los blancos, en el Sevilla se cometieron todos los errores que son posibles en un juego. Desconcentrado, de vacaciones o tal vez aprovechando la víspera navideña, el equipo visitante era una oferta irrechazable. Y eso que la visita de los de Nervión se presentaba como una oportunidad apropiada para aprovecharse de un Real Madrid diezmado por las lesiones, de banquillo corto y un juego hasta el momento con más bajos que alti. Dos minutos, ni siquiera cinco, duró el Sevilla en el campo de juego, cuando a la salida un de un córner un despeje deficitario de los hombres del Toto Berizzo (este sábado de Marcucci) le dejó en bandeja el balón para que Nacho rematara a placer; Muriel demostró por qué a veces los delanteros no deben defender. Parte del público se estaba acomodando en la grada, y el Madrid ya se había adelantado. A los 22 minutos, Cristiano marcó su segundo gol (le ha hecho al Sevilla 27 goles en 18 partidos) y el tercero después de que otro delantero sevillista, Jesús Navas, le robara el balón con la mano a Marcelo dentro del área. Penalti que Rico no logra desviar, y el Sevilla que se terminaba de desdibujar. Cinco a cero. En el Bernabéu, el sábado a las cinco de la tarde, estaba todo resuelto.