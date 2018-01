¿Hasta cuándo?

Dicen que la vida es eso que pasa mientras esperas a que pase algo. En esta, nuestra profesión, lleva mucho tiempo pasando muchas cosas, tantas que a veces para los periodistas que nos dedicamos al oficio más hermoso del mundo (García Márquez dixit) apenas nos queda tiempo de reflexionar y digerirlo. La eclosión de internet fue en su día una maravillosa oportunidad para quienes íbamos entrando en las facultades del ramo. Prometía que iba a revolucionar la profesión y apenas dos décadas después a fe que lo ha hecho. Le ha dado la vuelta como un calcetín. Hay nuevos medios y soportes y otros que se resisten al declive de forma estéril. A los recientes ejemplos de los cierres de las revistas Interviú y Tiempo se ha unido estos días al otro lado del charco la revista deportiva El Gráfico, una suerte de Don Balón en Argentina. Databa de 1919, pero se ha visto incapaz de superar el decreciente consumo de medios impresos. Conforme tecleo estas líneas, y por aquel axioma de las barbas del vecino, uno no puede evitar analizar si el final del papel está a la vuelta de la esquina. Los grupos mediáticos, grandes y pequeños, aún no han descubierto la fórmula para obtener rendimiento comercial de las visitas a las páginas web, dada su gratuidad. La televisión no se cargó a la radio como en su día presagiaron los más agoreros, pero internet lleva camino de cargarse la prensa escrita en formato papel. Las nuevas generaciones leen poco (qué estaremos haciendo mal en el seno de la familia y en el ámbito escolar) y, si lo hacen, usan otras herramientas. Cada vez quedan menos nostálgicos dispuestos a mancharse las yemas de los dedos con tinta. Tras 16 años dedicado a este negocio uno tiene ya claro que toca reciclarse o morir. Mientras llega ese inexorable momento procuraremos seguir contándole historias desde este privilegiado balcón en Diario de Almería.