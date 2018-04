Londres, 12 de abril de 2018. Estimado Navarro, otra temporada más en la que el Almería, conscientemente, coquetea con el descenso. Otro fin de semana en el que el equipo se lo juega todo a vida a muerte. En realidad, hemos hecho de la mediocridad y el sufrimiento la rutina, y no podemos culpar a los aficionados que se están bajando del barco con el paso de las semanas, meses, temporadas. ¿Cómo seguir a un club que no tiene orgullo, ni proyecto, ni ganas de nada? Es difícil. No se trata de hacer llamamientos a la afición, ni de no hacerlo. No es una cuestión de regalar entradas o no regalarlas. La afición no se hace así. A la afición se la gana desde el respeto, la pasión, el orgullo y el sentimiento por unos colores. Llevamos años en los que esto no es así y el milagro es que sigamos en Segunda A y tengamos alguna opción de permanencia. El presidente no se cree su propia mentira y solo transmite dejadez y desidia, y eso se refleja en el campo y en la trayectoria del equipo. La pregunta es, ¿hasta cuándo durará esta agonía?