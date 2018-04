Uno ya no sabe muy bien a qué atenerse. De un tiempo a esta parte, que va siendo cerca de un lustro, las noticias positivas son exiguas en el Almería. Un adjetivo que resulta ser hasta generoso. La cercanía con el Málaga me obliga a pensar que en nuestra tierra también se vivieron tiempos mejores, pero que poco queda ya de ellos. Que aferrarse a esas bonitas reminiscencias solo produce desazón por comprobar qué hay hoy en esos terrenos entonces fértiles. Y no están en barbecho, pero como si lo estuvieran. Sucede que siguen en marcha, pero dando sensación que por inercia. Dos temporadas de agonía no fueron suficientes para despertar y eso preocupa. Mucho. Me atrevería a ir más allá, da la bienvenida al desastre. El que no aprende de sus errores está condenado a morir. La fórmula es realmente simple. Me apena que Lucas Alcaraz haya dicho adiós. No por la valía que creo que pueda tener para mantener al equipo un año más en la LFP, ni por el afecto que tenga a su persona, cuando ni siquiera he entablado un saludo con él. Sí evidencia qué se está cociendo ahí dentro. Un entrenador que venía para un proyecto de largo plazo se marcha tras una vuelta. Un movimiento que debería ser un espejo para que viéramos sin conocer. Para hacer el cuerpo para eso en lo que pensamos constantemente desde septiembre. Da pena que cada mayo se necesite de una ciclópea tarea para poder respirar. Que sí, que el Estadio se llenará contra el filial del Barça, pero esas llamadas apresuradas a la afición no es construir, se llama el síndrome del mal estudiante. Ese que quiere aprobar el examen y mañana ya veremos. Sucede que el sentimiento abarca más que la indignación, por lo que ladearse ahora no es una opción. Sí queda dejar claro que una permanencia no esconderá una gestión paupérrima de la cuestión. El tema es tal que esperar que se aprenda de otra campaña embarrada resulta una verdadera hazaña.