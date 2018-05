Queda ya muy lejano. Corría el año 2002 cuando tuvo lugar la cuarta edición de Gran Hermano. Ya por aquel entonces parecían muchas. Cómo íbamos a saber que el programa llegaría hasta nuestros días y que no daría síntomas de agotamiento hasta dieciocho ediciones después. Total, que en aquella ocasión, entre los personajes más exóticos había un cabrero, un exseminarista y un argentino, Matías. No era especialmente atractivo, al menos a mí no me parecía nada del otro mundo. Pero era argentino. E iba de canallita. Surfero, viajero, vividor... Y argentino. Así que se llevó por delante a tres de las chicas de la casa, que cayeron rendidas a sus encantos una detrás de otra.

Porque un argentino tiene ese algo que o las vuelve locas o provoca un fuerte rechazo por babosería. Claro que hablamos de tópicos, porque el de que los argentinos son todos prácticamente filósofos no iba con el bueno de Matías, que era más, digamos, un hombre de acción.

Así que siguiendo con los tópicos, será porque llevan la seducción en la sangre por lo que la Asociación de Fútbol Argentina ha elaborado un manual de cara a la visita de dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que viajarán al Mundial de Rusia en el cual dedicaban unas páginas a dar unas directrices y consejos para seducir a las mujeres rusas. Como si no lo tuvieran hecho ya solo con el acento porteño, quisieron empezar por lo más básico, que es "oler bien e ir bien vestido". Pero no nos llevemos las manos a la cabeza, abogaban por tratar a la mujer como alguien de valor. Aún hay esperanza.

Podrán o no ganar el campeonato, pero al menos habrán hecho lo posible por dejar bien alto el pabellón argentino. Porque en seducir mujeres sí pueden ser campeones del mundo, y más teniendo en cuenta que los italianos verán el Mundial desde el sofá de su casa.