Si no me falla la memoria, que puede ser que sí, creo que lo más lejos que he viajado en toda mi vida para ver un partido de fútbol, por motivación propia, ha sido hasta Valencia. Fue hace una década, en la época del Almería de Emery, en el campo del Levante. Me llevé tal decepción de haber hecho tantos kilómetros para ver al equipo de mi tierra hacer un partido tan malo que decidí no enrolarme en más viajes futbolísticos, a no ser que fuese por motivos laborales. Al año siguiente rompí mi promesa, ya que volví a la ciudad del Turia para la final de Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona, pero solamente el ambiente vivido con la afición del conjunto vasco, pese a la derrota, mereció la pena. En 2012 se repitió el mismo duelo en la competición copera, pero fue en el Vicente Calderón, aunque en esa ocasión viajé a Madrid con una prioridad más personal, pasar unos días junto a la persona que me cambió la vida, y ya de paso, volver a disfrutar, aunque tampoco se ganara, junto a los miles de seguidores rojiblancos llegados desde numerosos puntos de España. Desde entonces, solo he pisado un campo que estuviera fuera de la provincia de Almería, el Francisco Artés Carrasco, y fue para cubrir la segunda eliminatoria de la promoción de ascenso a Segunda B que disputaron el Lorca y el CD El Ejido hace ya casi tres años. Después de tres viajes de fútbol por puro placer y no haber saboreado nunca la victoria en ninguno de ellos, regresando por carretera a casa con esa sensación amarga y el cansancio acumulado durante el largo viaje de vuelta, ya sí me tomé enserio lo de no ir más a ningún choque fuera de mi tierra. Me sorprendieron, y mucho, esos más de 300 fieles de la UD Almería que, pese a tener todas las papeletas el conjunto almeriense para bajar a Segunda B, fueron a Lugo y animaron sin cesar a un equipo que al final se salvó y lo que pudo ser una jornada trágica se convirtió en una gran celebración. Admiro al igual que envidio a cada uno de esos aficionados que nos enseñaron a muchos que hay que tener fe.