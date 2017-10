Hace unos días que no consigo conciliar bien el sueño. Podría ser porque algunos problemillas no paran de darme vueltas en la cabeza, pero, no. Todo lo que me perturbaba hasta ahora ha pasado a un segundísimo plano porque en 5079 se acaba el Mundo. Y no lo digo yo, lo dijo Baba Vanga. ¿Y quién es esta buena señora? Pues una misteriosa mujer búlgara fallecida en 1996 que es considerada una de las grandes videntes del siglo XX. Y no, el fin de los días no me pillará aquí, pero es que el camino que va a llevar a la humanidad hasta la destrucción total no puede ser más desolador e inquietante. Hambrunas, guerras, el resurgir del comunismo, animales mitad humanos, humanos mitad robots, colonización de otros planetas, catástrofes medioambientales... ¿Y por qué acertará Baba Vanga donde fallaron los mayas? Pues porque vaticinó la enfermedad del envejecimiento rápido y creo que yo soy el paciente cero.