Es curioso pero esta UD Almería es capaz de todo, nunca deja de sorprender. Lleva medio año o más, desde que se fue Puertas a Granada, con la evidente necesidad de reforzar el extremo derecho y, sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Yo no lo entiendo y sólo se me ocurre un parangón: imagine una empresa a la que se le va su informático a la competencia, porque le paga más entre otras razones de peso, y en lugar de contratar a un profesional de la informática esa compañía se dedica a cubrir otros puestos más o menos bien cubiertos o en todo caso mucho mejor que aquel.

Para colmo, volviendo al fútbol o mezclando a la UDA con mi ejemplo, esos nuevos que llegan ni son informáticos -Verza- ni están muy por la labor o resultan válidos -Nauzet-. A Ramis le metieron gato por liebre, como a casi todos. También es cierto que no llegó a contemplar la opción de poner a programar a un hombre con ciertos conocimientos y que actuaba en un puesto en el que podía hacerlo otro compañero. Sí, lo de Fran y Motta. A la baja del primero, ya parece que recuperado, ni Gaspar ni otras opciones como escorar a Pozo fueron tan plausibles.

A pocos días para contratar al informático, al banda derecha o a perico el de los palotes, con la también necesaria llegada del delantero -Soleri ya ha dejado fuera de la convocatoria a Juan Muñoz, estando Caballero recién recuperado y con Hicham entre algodones- y la enigmática incorporación de Sulayman, del que no hay apenas más referencias que los poquitos años que lleva de profesional el bueno del ganés los ha pasado chupando banquillos-, el que ha sonado es otra incógnita en cuanto a su rendimiento y demás. Lass da el perfil, sin duda. Atrás quedarán los rumores sobre la vuelta de Puertas, el trueque con Fidel y demás spam. Un consejo final: antes de darle a F5 revisen que su antivirus funciona, no vaya a ser…