A lo Beckham

Corem tenemos en nuestra retina los lanzamientos a balón parado de David Beckham. Sería muy osado por mi parte comparar al excapitán inglés con Rubén Alcaraz, pero no me negarán que el golpeo del rojiblanco no recuerda en su conjunto al que empleaba el hoy presidente de la nueva franquicia de la MLS en Miami. A parte de lo importante de los goles de Alcaraz, hay que resaltar la plasticidad de sus lanzamientos. Y es que pocos futbolistas de primer nivel pueden alcanzar el mismo efecto en el balón como el que imprime el 14 rojiblanco en sus golpeos. Su capacidad de ejecución, llegando a doblar su cadera y espalda en el ángulo necesario para que la parábola del balón ejerza esa función de arriba hacia abajo; unido al giro del tobillo para imprimirle velocidad y fuerza al balón, provoca que los equipos que se midan al Almería tengan como objetivo prioritario no conceder faltas cercanas al borde del área. Osasuna llega con la imperiosa necesidad de no descolgarse de los puestos de ascenso. Después de hacer una gran inversión este verano, el conjunto de Diego Martínez, uno de esos entrenadores que hay que seguir de cerca, está atravesando un bache de resultados irregulares que no le hacen estar en la posición que refleja su estatus económico. Eso sí, dispone de grandes jugadores capaces de decidir un partido por si solos. Sergio Herrera comanda la portería y Oier y Aridane forman la pareja de centrales. En el centro del campo futbolistas contrastados y de mucha calidad. Torró y Fran Mérida ejercen la labor de contener y organizar, mientras que De las Cuevas y Roberto Torres compaginan el juego asociativo con la finalización en tres cuartos de campo. Atención a las dos nuevas incorporaciones: el eléctrico Borja Lasso por el flanco izquierdo y Robert Ibáñez por derecha. Dos extremos que dotaran de más juego exterior a un equipo que tiene siempre como referencia a dos puntas. Cuentan con la baja del goleador Xisco, pero en su sustitución nombres como Quique o David Rodriguez que la afición rojiblanca conoce.