En Sevilla andan diciendo, no sin razón, que si Cataluña se independiza y el Barcelona no juega más en la liga, Messi debería venir al Betis. Así me lo hizo saber mi amigo Juanma, más bético que Benito Villamarín, encandilado como tantos, de este amor de primavera que se vive por barrio de Heliópolis. Pero las dudas aparecen cuando ante la posibilidad de incorporar al 10, la pregunta que surge es ¿a quién quitamos? Porque Messi para ir al Betis de suplente, a lo mejor lo podríamos traer al Almería, pero realidad o ficción, el equipo de Quique Setién, gusta, gana y a veces golea; un sueño del que nadie quiere despertar. Y no jodamos; si hay un equipo español, verdaderamente español, ese es el Real Betis Balompié, el verdadero artífice de la marca España, la que se conoce fuera, la del toreo, las sevillanas y las borlas de colores. Lo de Messi es un chiste, que tiene que ver también con el arte que se respira en la capital andaluza, como aquel que apunta que haber declarado la independencia catalana a las 4 de la tarde, la hora de la siesta, es haber ido a hacer daño. El Betis chistea y sonríe, porque el fútbol le debe alguna alegría más. Es que hay equipos construidos sobre capas de frustraciones, y el Verderón es uno de ellos. Junto al Málaga y el Murcia, ha descendido 11 veces a segunda división, y las mismas 11 veces resucitó de entre los muertos. Una liga en la temporada 34/35 y dos Copas del Rey, se me antojan demasiado poco para un equipo con 107 años de historia, con 50.000 personas que llenan el estadio cada vez que juega de local. El fútbol le debe al Betis, más de lo que creemos. El Betis es fe, es amor y en ese sentido Messi es el Dios al que están dispuestos a adorar, con el debido permiso de La Divina Pastora. El beticismo sueña y ahora mismo está en Europa. Miran a los primos a los ojos, mientras los jugadores no paran de tocar. El Betis juega al fútbol; manque pierda.