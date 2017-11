CIEMAT-P.S.A.-ÉXITO

E nlos 70's se usaba la Plataforma Solar de Tabernas y su futura ampliación como argumento de venta de fincas colindantes. Para los almerienses siempre ha sido, y creo que es una gran desconocida, pero alabada instalación. Todo fabuloso. Pero ahora se encuentra formando parte del CIEMAT y atesora un prestigioso pasado, un magnífico presente y un futuro prometedor si los obstáculos administrativos se lo permiten.

En la concesión de fondos europeos "Bruselas", a quien le gusta el trabajo en equipo, "lo mira todo": curriculum y capacidad, pero también agilidad en el trabajo y gestión. No sueltan un euro que no esté perfectamente justificado de acuerdo con lo firmado en el proyecto aprobado. Ese es el modelo de trabajo típico europeo. No entiendo que haya proyectos de alto nivel firmados y aprobados y que peligren por trabas administrativas. Como andamos sobrados de investigación, vamos a ponerle peguitas a la P.S.A.