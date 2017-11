Cuarenta millones de seguidores. Casi la cantidad de habitantes que tiene España es la cifra de seguidores que tiene David Beckham en su perfil de Instagram. Si a eso le sumamos los diecisiete que tiene su señora, pues se juntan con un buen puñado de gente pendiente de lo que publican o dejan de publicar. El exjugador del Real Madrid y la que fuera la pija de las Spice Girls siempre han tenido una repercusión mediática que va mucho más allá de sus facetas profesionales.

El bueno de David, al igual que muchos otros deportistas, usa sus perfiles en redes sociales para promocionarse y crear imagen. Pero también aprovechan de vez en cuando para publicar instantáneas más personales que humanizan al personaje. Y en eso Beckham no duda en exponer al público a sus hijos, menores de edad, también con sus perfiles y ya celebridades del mundo del faranduleo a su corta edad.

Y no pasa nada hasta que pasa, claro. David se ha llevado un gran disgusto cuando ha visto cómo hordas de trolls han arremetido contra su hija Harper. Al parecer, la gente no tiene otra cosa que hacer que meterse a saco con una niña de seis años de edad. ¿Pero de quién es la culpa realmente? David, que pareces nuevo. No digo que la foto vaya a terminar en el ordenador de un pederasta al otro lado del mundo, pero tratándose de una persona tan mediática como él, va a tener una gran repercusión, para bien o para mal. Y algo tan sencillo como una estampa familiar puede acabar degenerando en un disgustazo para una cría inocente sobre la que han caído miles de desconocidos llamándola gorda.

El derecho de los padres nunca debe estar por encima del derecho de los niños. Y Piqué yendo a votar con su hijo, los niños de Ramos dando balonazos frente a millones de espectadores en la celebración de la Champions o Cristiano Jr. en el gimnasio mientras su padre presume de cuádriceps son estampas que no harían daño a nadie si es que el mundo no estuviera lleno de cafres.