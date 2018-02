Almería no es Finlandia, en eso estamos de acuerdo, pero tampoco vivimos en el trópico de Capricornio. Llega febrero y sí, amigos, hace frío. No me importa lo vasco que seas, porque si sales a la calle, por mucho que te hagas el fuerte, tienes frío y punto. Y lo que es peor, hace más frío dentro de tu propia casa que fuera. Y poco hacemos por remediarlo. Nos resignamos con la cantinela de que "es un frío que te cala los huesos" y aceptamos el sufrimiento de tener los pies helados como témpanos de hielo. Y yo digo que ya está bien. Se acabó el temer cambiar de habitación cubierto con más capas que la Guardia de la Noche. Destapemos por fin esa gran mentira que es la bomba de calor. Dejemos por ahora el AVE, El Corte Inglés y el IKEA y clamemos juntos con fuerza por una vez en la vida por algo que la civilización trajo hace siglos a los hogares, pero que en Almería pasó de largo: la bendita calefacción central.