Hace un par de semanas, después de la exhibición que Lionel Messi había ofrecido frente al Atlético de Madrid, el responsable de deportes de este diario, Paco Gregorio, me sugería buscar algún nuevo calificativo para atribuirle a mi compatriota, suponiendo de antemano que escribiría sobre él. Creo que no fue así, que escribí de otra cosa, que no realicé una loa (otra) a Leo, consciente que el 10 aun no ha dado su último espectáculo, la excusa final para entronarle durante el resto de vida que me queda para disfrutar del fútbol. No me equivocaba y en todo caso eso no es un mérito. Messi, después de librar contra el Málaga como consecuencia de su tercera paternidad (no quiero imaginarme lo que pagará esta familia en guardería), tenía planeado quitarse de encima al Chelsea de Antonio Conte en el cruce de Champions, lejos de aquellos duelos. Decían los numerólogos que Leo no le había marcado nunca a los de Londres. Entonces el rosarino, que vino a los campos a romper todas las estadísticas y previsiones, lo hizo en la ida y en la vuelta con asistencia incluida, después de apilar a todo el ejército inglés que se cruzaba por el camino y caían ante cada amago del argentino. Si el Chelsea presumía de ser uno de los equipos que no habían sucumbido al máximo cañonero del Barça, en dos partidos Messi le hizo tres y le regaló el otro para que se estrene Dembelé. Gregorio me pedía que a cada finta, a cada regate, a cada pase mágico, no le llamara Messi, ni Dios, ni esas cosas. Gregorio quería que me inventara un palabro, algo nuevo para llamar al mejor jugador de todos los tiempos. Esta semana lo volvió a demostrar y agregó en cada festejo a Ciro, su tercer hijo, otra de las cosas que evidentemente se le dan bien al mágico jugador barcelonista. Pero yo sigo sin encontrar la palabra que lo defina. Que explique. Que proyecte el romance del la Pulga y la Pelota. No diga gol. Diga Messi. No diga amor. Diga Messi. Si dice fútbol, piense en Messi.