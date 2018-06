Calma chicha

Londres, 14 de junio de 2018. Estimado Navarro, mucho me temo que hasta el 19 de junio, como mínimo, no vamos a saber nada de la venta del equipo, si es que al final se produce. Quiero creer que así será porque con Alfonso no veo mucho futuro en la entidad, ya que parece haber dicho "hasta aquí hemos llegado" y no piensa hacer mucho más. Rumores hay muchos, pero la realidad es que sigue siendo el dueño y, entretanto, la planificación está parada. Necesitamos confirmar al entrenador, una lista de bajas, una lista de las prioridades para reforzar el próximo año (aunque no es difícil, ya que necesitamos fichar en prácticamente todas las posiciones)... Eso sí, debo reconocer que el vídeo presentando las nuevas equipaciones estuvo muy bien, y hasta las equipaciones tienen buena pinta (salvo la tercera, que parece la del portero de un equipo de regional). En fin, veremos cómo sale la cosa, pero espero que el futuro propietario de la entidad no esté de brazos cruzados y tenga varias cosas cerradas a la sombra…