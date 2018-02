Cambios en la manija

Semana de guillotinas en Barcelona. En la Ciudad Condal se 'decapitó' a Sito Alonso y en Badalona a Diego Ocampo. Dos conjuntos que se miran en espejos vetustos y se ven mustios. El primero porque supera por el pelo de una gamba el balance positivo desde que en octubre echó a andar; el segundo solo mira al Betis por el retrovisor en la Liga Endesa. La realidad es que fastidia que a tipos como Ocampo no le salgan las cosas. Pasó por varios clubes ACB y los resultados pocas veces estuvieron a la altura del técnico que es. No le conozco, pero me gustaría. Parece una persona con la que aprendes en cada segundo compartido y eso pocas veces, seguramente ninguna, deba desaprovecharse. Una planificación deficiente en el estío le ha costado el puesto. Ahora el entuerto pasa a manos de Carles Durán, que hace unos meses también fue despedido en Bilbao. Parece que al Joventut no solo llegará aire fresco para la banda del Olímpico, también un ala-pívot, carencia que arrastran desde el inicio. Está por ver si todo ello puede reconducir el rumbo de un histórico, que de descender, su presidente dixit, estaría en peligro de desaparición. Tampoco sorprendió el cese de Sito. Milán y Baskonia ejercieron de verdugos de un equipo que no sabe lo que no es traquetear desde que llegó el madrileño a Can Barça. Tiene culpa Alonso, eso es indudable, pero parece sintomático que entrenadores como Pascual, Bartzokas o él hayan acabado saliendo por la puerta de atrás del Palau. Un Barça que ahora tritura jugadores y técnicos y que no parece tener un proyecto solvente sobre el que crecer. El talonario parece no servirle y ahora, sin mucho que perder, se agarran al torneo copero como principal tabla de salvación. Con el play off europeo como utopía, pocos anzuelos para lucir le quedan. Ahora llegará un nuevo técnico, veremos de quién es ahora el problema. Otro curso en blanco sería un peaje duro de digerir.