El pasado fin de semana, pese a su derrota en Córdoba por 1-0, La Cañada logró sellar de forma matemática su permanencia en el Grupo IV de la División de Honor juvenil, cuando todavía le restan dos jornadas a la presente competición liguera. El conjunto que dirige David Cartagena se aprovechó de la derrota del Atlético Sanluqueño para poder respirar tranquilo y afrontar sin presión alguna las dos últimas citas de una temporada en la que, en comparación con la anterior, se han mostrado más irregulares. Una campaña llena de altibajos que se puede considerar como normal, dadas las circunstancias. Primeramente porque la plantilla cañaera de este año era prácticamente nueva, con el riesgo que eso supone en una competición donde hay que medirse a las mejores canteras de toda Andalucía. Y ese es el gran mérito de La Cañada, haberse hecho un hueco en la máxima categoría juvenil, estar codeándose con equipos como Málaga, Betis, Sevilla o la propia UD Almería, todas entidades profesionales con presupuestos más altos (algunos casi lo triplican) que el de este humilde club de barrio que seguirá un año más en la División de Honor de juveniles, donde está cumpliendo su tercera temporada. No cabe la menor duda de que en esta entidad se están trabajando muy bien las bases, como también lo demuestran sus conjuntos cadete e infantil, ambos en las máximas competiciones autonómica. Casos como el de la cantera cañaera no hay muchos. Que un club modesto tenga esa representación en ligas que están consideradas punteras en esas edades es de un mérito incalculable, pero que lleva una gran labor detrás por parte de directivos, técnicos, trabajadores del club y de los propios padres de sus jugadores. Esperemos que se siga en esta línea y el nombre de La Cañada siga llegando a todos los campos de Andalucía, sobre todo en la prestigiosa categoría juvenil. No queda otra que felicitarles por haber conseguido su objetivo, que no era nada fácil.