Si algo caracteriza al juego de bloques de madera Jenga es que conforme avanza, la torre es cada vez más inestable y la destreza juega un papel importante para evitar lo inevitable, que al final la torre se desmorone y caiga. Algo parecido sucede con un castillo de naipes, como bien hemos visto con la serie House of Cards, que se ha acabado desmoronando ante las acusaciones a su actor principal, Kevin Spacey. Un castillo de naipes es una estructura de cartas que mantienen el balance de forma precaria y, al final, se acaba derrumbando. Esta UD Almería nuestra es lo más parecido a día de hoy al Jenga o a un Castillo de Naipes. A duras penas malvive en la categoría de plata. Con cada decisión que toma, se acerca un poquito más el derrumbe, que cada año está más cercano. Al menos de la mano de Alfonso García. El propietario de la entidad utiliza una destreza particular para intentar mantener el balance en la categoría. Disminuye el nivel del plantel cada temporada, trae jugadores que en cualquier club serían la cuarta o quinta opción, o ni serían una opción, pero aquí reúne una selección, algunos faltos de ritmo, otros faltos de experiencia. Y a rezar. En esas estamos. Los laterales titulares, Nano y Motta, han pasado de ser los mejores de la categoría, a un desastre, con el agravante de que no hay nadie en condiciones que les pueda quitar el sitio en el equipo. Lo mismo sucede en el centro de la zaga, o ahora en el mediocentro, con la lesión de Mandi. Hacemos indiscutibles a jugadores no por su rendimiento, sino por la falta de competencia. Si el Almería lleva 5 temporadas de bochorno (creo incluso que más), no es por una conspiración arbitral, ni porque los futbolistas sean mercenarios, ni por culpa de la afición, ni por mala suerte, ni nada por el estilo. Si el Almería es un club que se tambalea es porque su presidente hace tiempo que tiró la toalla y está exprimiendo al máximo los pocos recursos que está dispuesto a utilizar. El proyecto es que no hay proyecto. Estamos por estar. Y así nos va...