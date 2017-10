Causa-efecto

Londres, 19 de octubre de 2017. Estimado Navarro, los pobres números de los delanteros son muy preocupantes. Es verdad que el gol es cuestión de rachas, pero que solo Caballero haya anotado uno en 10 jornadas demuestra los problemas de identidad que el equipo ha tenido con la implantación del tricipote (causa). No juega fluido, no crea ocasiones y, sin ocasiones, es difícil hacer goles . Hasta es injusto cebarse con los delanteros por la falta de gol (efecto). La lesión de Verza, siendo una mala noticia, nos puede venir bien al no poder emplear el manido sistema de tres mediocentros y recolocar, espero, a Pozo en su posición, que no es otra que de enganche, con libertad de movimientos. El empate ante el Valladolid ha venido bien para recuperar sensaciones, pero ahora hace falta ganar al Reus para dejar atrás la crisis de identidad y resultados y volver a mirar con optimismo el futuro. El reincidente Morcillo debería estar en el banquillo, ya que Joaquín y Owona lo hicieron bien el domingo. Y Motta debería ser titular…