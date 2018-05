Cimentar un proyecto ilusionante

Con la permanencia prácticamente atada, el Almería tiene que empezar a planificar ya lo que va a ser el proyecto deportivo para la próxima temporada. Un proyecto que ilusione a una afición muy quemada y que mira con recelo la zona noble de la clasificación preguntándose cuándo estará ahí el equipo, peleando por intentar buscar dar el salto a Primera. Y que no me hablen de presupuestos ni de historias. No hace tanto tiempo, teniendo el Almería uno de los mayores presupuestos de la categoría, se salvó del descenso en la última jornad, después de una temporada con una noria de entrenadores en el banquillo. Y no hablemos de presupuestos cuando esta temporada, equipos como Huesca o Numancia los tienen inferiores y pueden acabar la próxima temporada en Primera, o el Girona de la temporada pasada -que le pregunten a René o Rubén Alcaraz-. Lo que tiene que hacer el club es dejarse de una vez por todas de apostar por jugadores de un perfil bajo, dejarse de mediocridades y apostar por futbolistas que le puedan dar ese plus que le permita competir, dejarse de las migajas que nadie quiere o de jugadores que buscan en Almería reivindicarse, como se dijo en su día cuando fueron presentados Caballero o Juan Muñoz, sabiendo perfectamente cuáles habían sido sus registros en la temporada anterior. O por jugadores que por mucho que se diga que vienen a comerse el mundo tipo Soleri, "apadrinado" por Monchi, que pasará por el vestuario con más pena que gloria. No se trata de tener más o menos dinero. Se trata de saber fichar, de saber escoger a los que te van a dar un plus más que a otros equipos. Saber moverse en esa selva llamada "mercado" y ser capaces de traer jugadores, aunque sean desconocidos y sin un pasado estelar, que puedan hacer de este Almería un equipo que vuelva a vender ilusión a una afición que espera disfrutar de una temporada en la que no tenga que volver del estadio cabreada.