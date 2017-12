Ciudad Deportiva en Marte

Londres, 21 de diciembre de 2017. Estimado Navarro, los rumores que sitúan a Pozo en el Barcelona dejan claras dos cosas: la primera, que el jugador puede que no acabe vistiendo de azulgrana, pero sí que se ha aburrido del Almería y ya se plantea su salida; la segunda, que el Almería no tendrá problemas en venderlo si la oferta es la correcta y esos 3 millones de los que se hablan son muy golosos. A partir de aquí, creo que la Ciudad Deportiva va a estar bañada en oro y, visto lo visto, vamos a tener dinero de sobra para montarla en Marte. El presidente, que en su día justificó la no reinversión de los traspasos por ahorrar para la infraestructura, sigue recaudando dinero sin que repercuta de forma positiva al equipo en el aspecto deportivo. Un equipo que además necesita varios refuerzos ahora y no puede prescindir de Pozo . Entiendo la frustración del malagueño, ya que a mí me frustra que no haya habido un proyecto serio a su alrededor estos años. PD: ¡Felices fiestas y 2018!