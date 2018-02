De chiquitillo era yo muy gracioso... en mi casa. Recuerdo cómo mis padres y mis hermanos me celebraban las tonterías, los espectáculos de magia y demás ocurrencias. Por eso no podía entender que fuera del calor del hogar no le hiciera ni la más puñetera gracia a casi nadie. Y no digo yo que no tuviera mis momentos, pero eran los buenos ojos con los que me miraba la gente que me quería los que hacían el resto. Porque luego sales al mundo y no eres ni tan especial, ni tan maravilloso como tú te pensabas. Y mucho menos más que el resto. Tampoco es que hiciera falta que pusiera de ejemplo el baño de realidad que me di de pequeño, porque es relativamente reciente el desengaño que España se llevó con Rosa en Eurovisión y debería servirnos para no echar las campanas al vuelo. Que para los suecos, dos concursantes de la edición española de Operación Triunfo son como un concejal de Cuenca.