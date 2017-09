Confianza plena

Después de cinco o seis jornadas de competición, se nota de sobra si un equipo está capacitado para crecer o no, si podrá competir o no en una categoría como la Segunda División B, en la que cualquier rival puede ganarte. Cuando se cambia una plantilla casi por completo de un año a otro se necesita tiempo para que todas las piezas encajen, y mucho más si algunas de ellas han venido defectuosas o no son las más idóneas para el puzzle que hay en la mente del técnico. Eso es lo que le ha ocurrido al CD El Ejido en el arranque de esta campaña 2017-2018. Los celestes han tenido que esperar hasta la sexta cita liguera para poder celebrar la primera victoria de un curso en el que, a pesar de que el primer triunfo se les ha hecho de rogar más de lo esperado, quieren dar de qué hablar, para bien, y se han propuesto metas ambiciosas. Eso es lo que han dicho siempre sus jugadores, incluso tras partidos en los que el marcador no les ha sido para nada favorable, como cuando perdieron en casa del Real Murcia por 4-1. Aunque son conscientes de que aún se deben mejorar muchas cosas, como es evidente y le ocurre a casi todos los equipos todavía por estas fechas, todos han mostrado siempre una confianza máxima en el potencial que tiene el plantel. Ni los pobres números hechos en las primeras cinco semanas de competición ni el problema de la falta de delanteros mermó, ni por un segundo, la fe de los futbolistas de Alberto González. Y es que, como el propio técnico ha repetido en numerosas ocasiones, el CD El Ejido ha cometido errores en los partidos, pero no ha jugado mal. De hecho, ha ido creciendo partido tras partido. Solo faltaba el gol, la eficacia, y por fin llegó el pasado domingo ante el Lorca Deportiva. Con la goleada por 5-1 los del Poniente se quitan una losa de encima, afronta el próximo duelo con menos presión al saber que, si el plan es bueno, a base de trabajo, tarde o temprano sale bien. Esa confianza nunca la han perdido en las malas, así que ahora será el doble en las buenas.